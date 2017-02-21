Gülle: "Organ nakli için yeterli kampanya yapılmıyor"

Gözde Süreç Sarı

CTP Milletvekili Ahmet Gülle, organ nakli konusunda yeterli kampanya yapılmamasını eleştirirken, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, mart ayında kampanya başlatılacağını açıkladı.

GÜLLE: “ORGAN NAKLİ İÇİN YETERLİ KAMPANYA YAPILMIYOR”

CTP Milletvekili Ahmet Gülle, organ nakilleriyle ilgili güncel konuşma yaptı.

Güzelyurt’a hastane yapılması düşüncesinin Meclis’in ortak kararı olduğuna dikkat çeken Gülle, bugün ise atılan yanlış adımlarla güzel bir projenin büyük sıkıntıya girdiğini söyledi.

Güzelyurt hastane ihalesi konusunda farklı senaryolar ortaya çıkarsa devletin zararını kimin ödeyeceğini soran Gülle, Ombudsman ve Sayıştay’ı göreve çağırdı.

Gülle, böbrek hastalıklarının sürekli arttığını, diyaliz hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi için çalışıldığını, yaklaşık 800 böbrek hastası olduğunu bunların yaklaşık 200’ünün diyalize girdiğini anlattı.

Gülle, birçok hastanın nakil beklediğini dile getirerek, organ nakli konusunda Sağlık Bakanlığı’nın halkı bilinçlendirmek için yeterli kampanya yapmadığını söyledi.

Bilgi eksikliğinden dolayı beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarının kullanılamadığını söyleyen Gülle, organa ihtiyaç duyan hastaların hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Gülle, organ nakli konusunda gerekli bilgi ve kayıt sisteminin devreye konmamasını da eleştirdi.

Gülle, sağlık reformunun çok önemli olduğunu, Genel Sağlık Sigortası’nın da dahil olduğu bu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, Genel Sağlık Sigortası’nın Sağlık Bakanı tarafından ikinci plana atıldığını savundu. Gülle, Genel Sağlık Sigortası olmadan sağlıkta reform yapılamayacağını belirtti.

Gülle, Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi önündeki engelin ne olduğunu sordu.

SUCUOĞLU: “DOKTORLARI MAĞDUR ETMEDEN SÜRECİ SONUÇLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Gülle’yi yanıtlayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ihmal edilmediğini, 4 Şubat’ta “Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı” ve “Döner Sermaye Yasa Tasarısı”nın görüş almak üzere Başssavcılığa sunulduğunu söyledi.

Sucuoğlu, uygulama için ciddi bir fon gerektiğini, bunun Meclis’te ayrıntılı bir şekilde görüşüleceğini kaydetti.

Doktorların ikinci iş yasağı konusunda mahkemenin sonuçlandığı anımsatan Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın doktorları mağdur etmeden süreci sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar yaptığını ifade etti.

MARTTAN İTİBAREN ORGAN NAKLİ KAMPANYASI

Sucuoğlu, mart ayından itibaren, organ nakli konusunda bilinçlendirme kampanyası yapacaklarını vurguladı.

Organ bağışında otomasyon konusunda bir sıkıntı olduğunu dile getiren Sucuoğlu, mayıs ayında bu sıkıntının son bulacağını, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.