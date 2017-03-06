Gümrük Dairesi'nin kepçeleri kullanılmaz hale geldi

Devrim Demir

Lefkoşa önceki gece sanayi bölgesinde yükselen alevlerle korku dolu dakikalar yaşadı. Devlete ait olan Gümrük Şube Amirliği’ne ait alanda bulunan Volvo marka 2 adet kepçe henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çıkan yangın, görevli memur tarafından gece saat 01.25 sıralarında fark edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını başka araçlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Polis açıklama yapmıyor

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, kepçelerin tanınmış büyük bir şirkete ait olduğu öğrenildi.

Çıkan yangın sonucu, 2 adet L150E model Volvo marka kepçelerin motor ve kabin kısımları tamamen yanarak kepçeler kullanılmaz hale geldi.

Sanayi bölgesinde bulunan Gümrük Dairesi’nin tellerle çevrili yerinde çıkan yangın ile ilgili polis henüz bir açıklama yapmazken, iki aracın kundaklama sonucu yakıldığından şüpheleniliyor.