Gümrük Dairesi'nin kepçeleri kullanılmaz hale geldi
Sanayi bölgesinde bulunan Gümrük Şube Amirliği’nin tellerle çevrili alanda dorse üzerinde bulunan ve büyük bir inşaat şirketine ait olduğu öğrenilen iki adet Volvo marka kepçe önceki gece yanarak kullanılmaz hale geldi
Devrim Demir
Lefkoşa önceki gece sanayi bölgesinde yükselen alevlerle korku dolu dakikalar yaşadı. Devlete ait olan Gümrük Şube Amirliği’ne ait alanda bulunan Volvo marka 2 adet kepçe henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanarak kullanılmaz hale geldi.
Çıkan yangın, görevli memur tarafından gece saat 01.25 sıralarında fark edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını başka araçlara sıçramadan kontrol altına aldı.
Polis açıklama yapmıyor
Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, kepçelerin tanınmış büyük bir şirkete ait olduğu öğrenildi.
Çıkan yangın sonucu, 2 adet L150E model Volvo marka kepçelerin motor ve kabin kısımları tamamen yanarak kepçeler kullanılmaz hale geldi.
Sanayi bölgesinde bulunan Gümrük Dairesi’nin tellerle çevrili yerinde çıkan yangın ile ilgili polis henüz bir açıklama yapmazken, iki aracın kundaklama sonucu yakıldığından şüpheleniliyor.
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