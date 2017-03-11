Gündem Kıbrıs ve FixNet kazandırdı!

Mağusa’nın yüksek hızlı internet servis sağlayıcısı FixNet yenilenen fiyat ve paketleri ile kullanıcılarına yüksek hızlı internet servisi sunmaya devam ediyor.

FixNet ve Gündem Kıbrıs işbirliğiyle geçtiğimiz ay başlattığımız kampanya sonra erdi. Kampanyamızı yorumlayanlar arasında yapılan çekilişle 1 şanslı okurumuz 6 Aylık ücretsiz Wireless Ev Bağlantısı kazanma şansı yakaladı. Gerçeleşen çekiliş neticesinde okurumuz İbrahim Kandemir haberimizin altında yaptığı yorum sonucunda bu hakkı elde etti. Okurumuzu tebrik ediyor ve iyi günlerde kullanmasını diliyoruz.

SİZLER DE YÜKSEK HIZ DENEYİMİNİ YAŞABİLİRSİNİZ

Gelişmiş alt yapısı, hesaplı fiyatları, kaliteli internet bağlanısı ve deneyimli çağrı merkezi ekibi ile abone memnuniyetine önem veren FixNet’in fiyat ve paket çizelgesi aşağıda inceleyebilirsiniz.

Kampanya ve abonelik hakkında daha detaylı bilgi için 0548 855 0 444 numaralı FixNet Çağrı Merezinden bilgi edinilebilir.

Yüksek Hızlı FixNet İnternet Paketleri

GoldPaket (6Mbit’e Kadar) 12Ay ₺700

PlatinPaket (10Mbit’e Kadar) 12Ay ₺820

PlatinPlus (15Mbit’e Kadar) 12 Ay ₺1350



Fiyatlarımızın tümüne KDV dahil olup Kurulum ve Aktivasyon ücreti yoktur.