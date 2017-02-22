Gündem Kıbrıs ve FixNet kazandırıyor!

Mağusa’nın yüksek hızlı internet servis sağlayıcısı FixNet yenilenen fiyat ve paketleri ile kullanıcılarına yüksek hızlı internet servisi sunmaya devam ediyor.

FixNet ve Gündem Kıbrıs işbirliği ile yüksek internet hızını deneyimleyebilmeniz için, yapılacak çekilişle 1 şansı okurumuza 6 Aylık ücretsiz Wireless Ev Bağlantısı kazanma şansına sunuyoruz. Kampanya sadece Mağusa ve bölgesi için geçerli olup kurulum için ek herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Kapmanyaya katılmak için bu haberin altına herhangi bir yorum yazmanız yeterli olacaktır. Yorum yazanlar arasında yapılacak çekiliş sonucu talihli bir (1) kişi belirlenip yine sayfamız üzerinden ilan edilecektir.

Gelişmiş alt yapısı, hesaplı fiyatları, kaliteli internet bağlanısı ve deneyimli çağrı merkezi ekibi ile abone memnuniyetine önem veren FixNet’in fiyat ve paket çizelgesi aşağıda inceleyebilirsiniz.

Kampanya ve abonelik hakkında daha detaylı bilgi için 0548 855 0 444 numaralı FixNet Çağrı Merezinden bilgi edinilebilir.

Yüksek Hızlı FixNet İnternet Paketleri

GoldPaket (6Mbit’e Kadar) 12Ay ₺700

PlatinPaket (10Mbit’e Kadar) 12Ay ₺820

PlatinPlus (15Mbit’e Kadar) 12 Ay ₺1350



Fiyatlarımızın tümüne KDV dahil olup Kurulum ve Aktivasyon ücreti yoktur.