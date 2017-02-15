Güner Necat Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Sosyal Tesisleri’nin açılışı 22 Şubat’ta
Güner Necat Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Sosyal Tesisleri’nin açılışı, 22 Şubat Çarşamba günü yapılacak.
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Güner Necat Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Sosyal Tesisleri’nin açılışı, 22 Şubat Çarşamba günü yapılacak.
Lefkoşa Çağlayan’da bulunan Kıbrıs Türk İzci Örgütü merkezindeki tesisin açılışı saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
Aynı gün Dünya Düşünce Günü Kız İzci etkinliği de olacak.
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