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  3. Güner Necat Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Sosyal Tesisleri’nin açılışı ertelendi
Güner Necat Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Sosyal Tesisleri’nin açılışı ertelendi

Güner Necat Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Sosyal Tesisleri’nin açılışı ertelendi

Güner Necat Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Sosyal Tesisleri’nin açılışı, Cumartesi günü yaşanan ölümlü kaza nedeniyle ertelendi.

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Güner Necat Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Sosyal Tesisleri’nin açılışı, Cumartesi günü yaşanan ölümlü kaza nedeniyle ertelendi.

Örgütten yapılan açıklamada, Lefkoşa Çağlayan’daki Kıbrıs Türk İzci Örgütü Merkezi’nde bulunan ve 22 Şubat Çarşamba günü hizmete girmesi planlanan tesisin açılışının ileriki bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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