Güney Afrika, Brezilya'dan et ithalatını askıya aldı

Brezilya'da ortaya çıkan bozuk et skandalının ardından Güney Afrika, bu ülkeden et ithalatını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Güney Afrika Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığından yapılan açıklamada, skandalda adı geçen şirketlerin ürünlerinin yasaklandığı belirtildi.

Hükümetin, Brezilya'da soruşturmada adı geçen 21 şirketten yaptığı et ithalatını askıya aldığı kaydedilen açıklamada, liman müfettişlerinin de Brezilya'dan gelen etleri, salmonella gibi gıda kaynaklı bakteriyel patojenler açısından tahlil edeceği bildirildi.

Brezilya Federal Polisinin geçen hafta bozuk et operasyonu başlatması üzerine Avrupa Birliği (AB), Çin ve Şili'nin ardından Hong Kong, Japonya, İsviçre, Meksika ve Jamaika da bu ülkeden donmuş et ithalatını geçici durdurduğunu açıklamıştı.

Dünyanın en büyük et ihracatçılarından Brezilya'da bozuk etlerin son kullanma tarihlerinde hile yapma, etlere kimyasal madde ve su karıştırma iddiasıyla 21 et üreticisi şirket soruşturulurken, 3 firmaya üretim yasağı getirilmişti.