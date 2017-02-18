Güney Afrika'da deniz üssünde metan gazı faciası: 6 ölü

Güney Afrika'nın Durban kentinde bulunan deniz üssünde metan gazından zehirlenen 6 kişi hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 24 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Yerel basında yer verilen haberlere göre, Durban Deniz Üssü'nde kanalizasyon çukurundaki gaz sızıntısını gidermeye çalışan 3 işçi ile onlara yardıma giden 3 asker yaşamını yitirdi.

Etrafa yayılan gazdan etkilenen 24 kişi ise solunum güçlüğü şikayetiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik tedbirleri nedeniyle olay yerine basın mensuplarının alınmadığı belirtildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, olaya ilişkin açıklamasında üzüntülerini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Zuma, "Çalışkan askerlerimizin ve meslektaşlarımızın ölümleri bizi mahvediyor. İnsanların bu şekilde hayatlarını kaybetmesi gerçekten trajik" ifadelerini kullandı.