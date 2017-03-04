Güney Kıbrıs diye Bedi's'e bırakıp kaçtılar

Gamze Pir Baykur

Suriye’deki savaştan canlarını kurtarmak için kaçan ve insan tacirlerinin tuzağına düşerek Güney Kıbrıs yerine Mağusa’da Bedis sahiline bırakılan Suriyeli kaçak göçmenler dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapma” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılan zanlı Deyaeddin Tawil (E-35), Samiya Kiged (K-24), Abdulmutallip Vahup (E-28), Mahir Abdullah Kasım (E-24), F.S (K-14) ve Aliya Hikmet Muhammed’in (K-18) tutukluluk süresi 7’şer gün daha uzatıldı.

Zanlı Aliya Hikmet Muhammed’in Güney Kıbrıs’ta yaşayan eşi polise geldi...

Polis Memuru İbrahim Bulut, zanlıların bahsetmiş olduğu ve Rum tarafındaki akrabaları olduğunu söyleyen, zanlı Aliya Hikmet Muhammed’in kocası ile zanlı Samiya Kiged’in dayısının eşi olduğunu söyleyen şahısların Adli Şubeye geldiğini belirtti. Bu şahıslardan bir araştırma yapıldığını söyleyen Bulut, zanlıların buraya nasıl geldiği ile ilgili bir tespitleri olmadığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Bulut, zanlıların 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar: “Bizi Suriye’ye geri göndermeyin...”

Mahkemede söz alan zanlılar savaştan kaçtıklarını ve Suriye’ye geri dönmek istemediklerini söyleyerek “Akrabalarımız Rum tarafında, bizi Suriye’ye geri göndermeyin. Biz akrabalarımızın yanına Rum tarafına gitmek istiyoruz” dediler.

Hacımulla: “Mahkemenin sizin nereye ihraç edileceğinize karar verme yetkisi yok...”

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, Suriyeli zanlıların tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün daha tutuklu kalmalarına emir verirken, Rum tarafına gönderilmelerini talep eden zanlılara “Sizin nereye ihraç edilebileceğinize karar verecek yetkili makam mahkeme değildir. İsterseniz gerekli makamlara dilekçe yapabilirsiniz” dedi.

Khaled: “Eşime kavuşmak istiyorum”

Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Suriyeli kaçak göçmenlerin arasında eşi Aliya Hikmet Muhammed de bulunan ve Güney Kıbrıs’ta yaşayan Khaled Al Khaled, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada eşine ve akrabalarına kavuşmak istediğini ve gerekli yerlere gereken başvuruyu yapacağını söyledi.

Rum tarafına ihraç edilmeleri için müracaatta bulunulacak...

Elde edilen bilgilere göre Suriyeli kaçak göçmenlerin Güney Kıbrıs’a ihraç edilebilmeleri için muhaceret aracılığı ile ara bölgede bulunan Bilgi Paylaşım Birimine gerekli müracaatlarda bulunulacağı öğrenildi. Ayrıca yine elde edilen bilgilere göre, önceki gün Mülteci Hakları Derneğinden bazı yetkililerin Suriyeli kaçak göçmenlerle görüştüğü öğrenildi.