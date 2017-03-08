Güney Kıbrıs dünyanın en zengin 39. ülkesi

Güney Kıbrıs’ın, Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) ve kişi başına düşen alım gücü göz önünde bulundurulduğunda, 34 bin 386 dolarla dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında 39. sırada aldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Global Finance Magazine tarafından yapılan analize dayandırdığı haberinde, Yunanistan’ın da 26 bin 809 dolarla 51. sırayı aldığını yazdı.