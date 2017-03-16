Güney Kıbrıs en fazla çöp üreten AB ülkeleri sıralamasında birinci

Güney Kıbrıs’ın, en fazla çöp üreten AB ülkeleri arasında birinci olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Çevre Komitesi’nin dünkü oturumunda konuşma yapan Rum Çevre Bakanı Nikos Kuyalis’in, Güney Kıbrıs’ın kentsel atıklarla ilgili oranlara dair AB’nin en kötüleri arasında olduğunu ve kişi başına 615 kg çöp ürettiğini söylediğini yazdı.

Kuyalis, Güney Kıbrıs’ın bu rakamla AB’nin en çok çöp üreten birinci ülkesi olduğunu ve bu konuda tedbir alınması gerektiğini kaydetti.