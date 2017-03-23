Güney Kıbrıs ile İsrail, İngiltere ve Fransa arasında tatbikatlar yapıldı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), yabancı ülkelerden askeri birliklerin katımıyla, bu hafta önemli tatbikatlar yaptığı haber verildi.

RMMO’nun bu çerçevede İngiltere, Fransa ve İsrail ile tatbikatlar yaptığını yazan Fileleftheros gazetesi, İngiltere ile Rum kesimi arasında “CHAMELEON 1-17” kod adıyla bir tatbikat yapıldığını bildirdi.

İngiltere ile RMMO Özel Operasyon Birlikleri arasındaki tatbikatın ana senaryosunun, terörle mücadele olduğunu kaydeden gazete, tatbikatın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz ve kara alanının büyük bir bölümünde olmak üzere, ulusal hava sahasında gerçekleştirildiğini” belirtti.

Tatbikata RMMO ve İngiliz silahlı kuvvetlerinden personel ve araçların katıldığını yazan gazete, son iki yıldır düzenlenen tatbikatın amacının, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin birlikte eğitilmesi, aynı zamanda modern asimetrik tehditlerle başa çıkılması ile özel operasyon alanlarındaki bilgi ve tecrübelerin paylaşılması olduğunu kaydetti.

İSRAİL İLE TATBİKAT

RMMO ile İsrail silahlı kuvvetleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “ONİSİLOS-GEDEON-1/2017” kod adlı tatbikatın da dün tamamlandığını yazan gazete, tatbikatın “Lefkoşa FIR hattında ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara alanının büyük bir kısmında yapıldığını” kaydetti.

Tatbikata RMMO’ya ait çok sayıda çok sayıda personel ile silah sisteminin katıldığını belirten gazete, tatbikatta İsrail Hava Kuvvetlerinden değişik tipte onlarca uçağın da yer aldığını yazdı.

Gazete, bunun iki ülke arasında 2014 yılından bu yana yapılan en büyük tatbikat olduğuna da işaret etti.

FRANSA İLE ARAMA-KURTARMA TATBİKATI

Fransa ile Güney Kıbrıs arasında ise dün “CYPFRA- 02/17” kod adlı bir arama-kurtarma tatbikatı yapıldığını yazan gazete, tatbikatın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sorumluluk bölgesi içerisinde olmak üzere, Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde yapıldığını” belirtti.

Tatbikata Güney Kıbrıs ile Fransa’dan hava ve deniz araçlarının katıldığını bildiren gazete, tatbikatın senaryosunun, açık denizde gerçekleşen bir deniz kazasının ardından, kazazedelerin kurtarılması ve tespit edilmesini öngördüğünü kaydetti.

Tatbikata, helikopteriyle birlikte “Provence” isimli Fransız firkateyninin de katıldığını yazan gazete, bunun iki ülke arasında bu yıl gerçekleşen ikinci iş birliği olduğunu ekledi.