Güney Kıbrıs ile Rusya arasında vergilendirme konusunda anlaşma

Güney Kıbrıs ile Rusya arasında vergilendirme konusunda anlaşmaya varıldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, bir şirketin, başka bir ülkede kayıtlı olsa da taşınmaz mallardan elde ettiği kazançları vergilendirme amacıyla Rusya’nın başlattığı uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkan meselenin çözüldüğünü yazdı.

Siyasi düzeydeki istişarelerin ardından ilgili anlaşmayı değiştiren protokolün iptal edildiğini kaydeden gazete, Rum Maliye Bakanlığı’nın ek bir protokolün hazırlanacağını duyurduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs’ın kazançlı çıktığını belirten gazete, vergilendirme hayata geçseydi, Rus çıkarlı birçok şirketin adsada kayıtlı olduğundan, Rum ekonomisi için sonuçlarının büyük olacağını yazdı.

Gazete, ilgili maddenin 2010 yılında imzalanan ve yenilenen çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasında yer aldığını ancak ödemesiz dönemin öngörüldüğünü yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs-Rusya İş İnsanları Birliği de yaptığı açıklamada, iki taraf arasındaki anlaşmaya ilişkin memnuniyetini dile getirdi.