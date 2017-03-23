Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında eğitim anlaşması
Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında dün eğitim alanında bir işbirliği anlaşması imzalandığı haber verildi.
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Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında dün eğitim alanında bir işbirliği anlaşması imzalandığı haber verildi.
Politis gazetesine göre anlaşmada, okullar arasında öğrenci değişimi, çevre ve sanat eğitimi konusunda işbirliği ve çeşitli etkinliklerin yapılması öngörülüyor.
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