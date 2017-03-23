Lefkoşa19 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Sürekli kendini yorgun hissedenler dikkat!
  • Akşam içtiğiniz çay uykunuzu kaçırıyorsa...
  • Akıllı telefon ve tabletlerdeki gizli tehlike!
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında eğitim anlaşması
Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında eğitim anlaşması

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında eğitim anlaşması

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında dün eğitim alanında bir işbirliği anlaşması imzalandığı haber verildi.

A+A-

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında dün eğitim alanında bir işbirliği anlaşması imzalandığı haber verildi.

Politis gazetesine göre anlaşmada, okullar arasında öğrenci değişimi, çevre ve sanat eğitimi konusunda işbirliği ve çeşitli etkinliklerin yapılması öngörülüyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.