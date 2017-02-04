Lefkoşa12 °C
  • UptownPark
  • Acı yedikten sonra sakın su içmeyin!
  • Aşırı çay tüketmek, diş rengini bozuyor
  • Pilates yapmanın vücudunuza 9 faydası
  • "Hayır" diyebilmek mutlu ediyor
  • Ses kısılmasının 7 nedeni
  • Karşınızda yıkanılabilir android telefon
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında sıkı işbirliği
Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında sıkı işbirliği

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında sıkı işbirliği

Rum Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun dün adada temaslarda bulunan Yunanistan İçişleri Bakan Vekili Nikolaos Toskas ile bir araya geldiği haber verildi.

A+A-

Rum Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun dün adada temaslarda bulunan Yunanistan İçişleri Bakan Vekili Nikolaos Toskas ile bir araya geldiği haber verildi.

Politis gazetesi görüşmede polisler ve itfaiyecilerin eğitimi, göçmenlerle mücadele, terörle mücadele ve denizlerin güvenliği gibi konularda Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında daha sıkı işbirliği yapılmasının ele alındığını yazdı.

Habere göre iki yetkili Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki işbirliğini de görüştü.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.