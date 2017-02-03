Güney Kıbrıs ile Yunanistan doğal afetler karşında birlikte mücadele edecek

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında, dün, doğal afetlerle mücadele alanında işbirliği memorandumu imzalandığı haber verildi.

Simerini gazetesi, anlaşmaya Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ile Yunanistan İçişleri Bakan Vekili Nikolaos Toskas’ın imza attığını yazdı.

Habere göre her iki yetkili de imza töreninin ardından yaptıkları açıklamalarda, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, geçmişte ve bugün Kıbrıs sorunu ve diğer konulardaki işbirliklerine vurgu yaptılar.