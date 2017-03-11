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Güney Kıbrıs kara para aklanmasıyla ilgili listenin dışında kaldı

Güney Kıbrıs kara para aklanmasıyla ilgili listenin dışında kaldı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ilk kez Güney Kıbrıs’ı, uyuşturucu ve kara para aklanmasıyla ilgili ülkeler listesine dahil etmediği haber verildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ilk kez Güney Kıbrıs’ı, uyuşturucu ve kara para aklanmasıyla ilgili ülkeler listesine dahil etmediği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, kara para aklanmasıyla mücadele etmekte olan Rum makamlarının, gazeteye, bunun olumlu bir gelişme olduğu yorumunda bulundukları da belirtildi.

Diğer yıllarda, Rum makamlarının görüşlerinin istendiği, ancak bu yıl istenmediğini yazan gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda, KKTC’yle ilgili herhangi bir ifade yer almadığını da ekledi.

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