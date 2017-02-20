Lefkoşa14 °C
  • UptownPark
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Güney Kıbrıs ve Fransa arasında arama kurtarma tatbikatı
Güney Kıbrıs ve Fransa arasında arama kurtarma tatbikatı

Güney Kıbrıs ve Fransa arasında arama kurtarma tatbikatı

Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki, “CYPFRA-01/17” isimli arama-kurtarma tatbikatının geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildiği belirtildi.

A+A-

Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki, “CYPFRA-01/17” isimli arama-kurtarma tatbikatının geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Simerini gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki “CYPFRA-01/17” isimli arama-kurtarma tatbikatının, her iki ülkenin deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla, geçtiğimiz cumartesi günü, Kıbrıs’ın güneyindeki ve Güney Kıbrıs’ın sorumluluğunda bulunan deniz bölgesinde gerçekleştirildiğini yazdı.

Tatbikatın artan mülteci akınına ilişkin kazaların göğüslenmesi çerçevesinde yapıldığını yazan gazete tatbikat senaryosunun, küçük bir göçmen gemisinin devrilmesi sonucunda “Açık Denizde Deniz Kazası” olduğunu belirtti.

Habere göre tatbikatta Rum Liman ve Deniz polisine ait “ONİSİLOS” devriye gemisi ve Fransız “MONTACALM” fırkateyni de yer aldı.

Gazete uzun yıllara dayanan iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesindeki tatbikatın, 2017 yılında yapılan ilk tatbikat olduğuna da dikkati çekti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.