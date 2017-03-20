Güney Kıbrıs ve İsrail, Kıbrıs'ta tatbikat yapacak

İki ülke arasında askeri işbirliği çerçevesinde Güney Kıbrıs ile İsrail Silahlı kuvvetleri arasında yapılması planlanan yıllık "2017 ONİSİLOS–GEDEON" tatbikatı bugün başlayacak ve 22 Mart'ta tamamlanacak.

Rum Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, tatbikat Lefkoşa FIR hattı ve Güney Kıbrıs topraklarının büyük bir bölümü içinde gerçekleştirilecek ve buna Ulusal Muhafız Gücü personeli ve İsrail Hava Kuvvetlerinden çeşitli uçaklar katılacak.