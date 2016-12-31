Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan eylem planına ilişkin ortak anlayış

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, gerek süreç gerekse öze ilişkin Cenevre’ye yönelik hazırlıkları dün Atina’da şekillendirdiği belirtildi.

Rum basını, Rum Yönetimi ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasında dün Atina’da gerçekleştirilen görüşmeye geniş bir şekilde yer verirken her iki ülkenin İsviçre ışığındaki eylem planında ortak anlayış içerisinde olduklarını yazdı.

Politis gazetesi, “Cenevre Öncesi Bir Dizi Temaslar” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasındaki görüşmeye geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete Anastasiadis ile Çipras’ın, AB’nin kurumsal organlarının yetkilileri ile temaslarda bulunma ayrıca buna paralel olarak iki ülke dışişleri bakanlarının gerek AB gerekse ABD düzeyinde görüşmeler yapmasına karar verdiklerini yazdı.

Anastasiadis ile Çipras arasındaki görüşmenin yaklaşık üç saat sürdüğüne dikkati çeken gazete görüşmede, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın da yer aldığını belirtti.

Habere göre iki taraf, görüşmede, Cenevre sürecine ilişkin olası senaryolar, öze dair konular ve garantiler ile güvenlik konularının nasıl ele alınacağı konularını görüştü.

Görüşmede, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın olası görüşmesine yönelik hazırlıklar amacıyla Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dimitris Paraskevopulos’un, Türk mevkidaşı ile yapmış olduğu görüşmelerin sonuçları konusunda da bilgilendirmenin yapıldığını yazan gazete, teknokratlar düzeyindeki görüşmenin herhangi bir yeni unsuru eklemediğinin ayrıca Türk tarafının tezlerinde bir kımıldamayı da ortaya çıkarmadığının görüldüğünü belirtti.

Gazete bununla birlikte Erdoğan ile Çipras arasındaki olası görüşme konusunun ise açık durmaya devam ettiğini yazdı.

Haberi “Tüm Senaryolar İçin Hazırlandılar” başlığıyla veren Alithia gazetesi, Anastasiadis ile Çipras arasındaki görüşmeyi oldukça yapıcı olarak nitelendirdi.

Gazete görüşmede, Cenevre’deki konferansa yönelik gerek öz gerekse sürece ilişkin çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığını da yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise haberi “BM, AB’ye Yönelik Müdahaleler” başlığıyla aktardı.

Gazete Atina ve Güney Kıbrıs’ın ilk olarak, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek için New Yok’a gitmesiyle, BM’ye yönelik faaliyette bulunma konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

Habere göre Kocas’ın ziyaretinin 6 Ocak’ta yapılması bekleniyor.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise Avrupalı mevkidaşları ve AB yetkilileri ile gerek görüşmelerde bulunması ya da telefonda görüşmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını yazan gazete Anastasiadis ile Çipras’ın, gelişmeler konusunda bilgi vermek ve destek istemek için ileriki günlerde yabancı ülke liderleriyle telefon görüşmesi yapacağını da belirtti.

Gazete, görüşme neticesinde, iki ülkenin, AB, Güvenlik Konseyi’nin daimi beş temsilcisinin Cenevre’deki konferansta, basit katılımcı olmasını değil özlü role sahip olmasını ve buna müdahil olmasını istediği tespitinin de yapıldığını yazdı.

Simerini gazetesi ise ilgili haberinde, Güney Kıbrıs ve Atina’nın olası başarısızlıktan kaçınılması için AB ve BM’ye yönelik, diplomatik mücadele verilmesi konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

HRİSTODULİDİS

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada gerek sürece gerekse öze ilişkin olarak mutlak anlayıştan söz etti.

Politis gazetesi ve diğer gazetelere göre Hristodulidis, istişarenin, “işgalin” sonlandırılması ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi şeklindeki ortak hedefle tüm düzeylerde devam edeceğini ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında gerek Avrupa gerekse uluslararası düzeyde ortak faaliyetlerin üstlenilmesinden ve belirli kararların alınmasından da bahsetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın AB’nin kurumsal organlarının başlarıyla temaslarda bulunacağını söyleyen Hristodulidis, görüşme çerçevesinde alınan kararların ileriye götürülmesi amacıyla Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın New York’a gideceğini, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise Avrupa düzeyinde temaslarda bulunacağını ifade etti.

Olası Erdoğan-Çipras görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Hristodulidis, şimdilik somut bir tarihin bulunmadığını belirtti.

ANASTASİADİS-PAVLOPULOS

Gazete aynı haberinin içerisinde Anastsaiadis’in, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile telefonda görüştüğünü yazdı.

Gazete Yunanistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya dayanarak telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki görüşlerin mutlak şekilde örtüştüğünün tespit edildiğini belirtti.