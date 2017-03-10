Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında terör konusunda istişare

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında, terörün göğüslenmesi konularına ilişkin ilk tur istişarelerin, dün Rum Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki terörün göğüslenmesine ilişkin ilk tur görüşmelere ev sahipliği yaptığını yazdı.

Habere göre, üç ülkenin ilgili makamları ile uzmanları, görüş alış verişinde bulunmak, tehditleri ve sorunları ele almak ve işbirliğini genişletmek amacıyla bir araya geldi.

Gazete söz konusu toplantının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun 8 Aralık 2016’da gerçekleştirdiği görüşme ve burada vardıklar Kudüs Bildirgesi’nin öngörülerine dayandığını da yazdı.