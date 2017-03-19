Güney Kıbrıs’a vatandaşlıklar sayesinde 4 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın kasasına, vatandaşlıklar sayesinde 4 milyar Euro para aktığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi ekonomi ekinde yer alan bir haberde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığına talebin büyük olduğu ve büyük yatırımlar yapan müteahhitlerin, vatandaşlık alma hakkı elde ettiği belirtildi.

Özellikle Çin ve Rusya’dan işadamlarının Güney Kıbrıs’a yatırım yaptığını yazan gazete, inşa edilen bazı apartman dairelerinin 15 milyon Euro’ya kadar alıcı bulduğunu kaydetti.