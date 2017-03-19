Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Güney Kıbrıs’a vatandaşlıklar sayesinde 4 milyar Euro
Güney Kıbrıs’a vatandaşlıklar sayesinde 4 milyar Euro

Güney Kıbrıs’a vatandaşlıklar sayesinde 4 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın kasasına, vatandaşlıklar sayesinde 4 milyar Euro para aktığı bildirildi.

A+A-

Güney Kıbrıs’ın kasasına, vatandaşlıklar sayesinde 4 milyar Euro para aktığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi ekonomi ekinde yer alan bir haberde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığına talebin büyük olduğu ve büyük yatırımlar yapan müteahhitlerin, vatandaşlık alma hakkı elde ettiği belirtildi.

Özellikle Çin ve Rusya’dan işadamlarının Güney Kıbrıs’a yatırım yaptığını yazan gazete, inşa edilen bazı apartman dairelerinin 15 milyon Euro’ya kadar alıcı bulduğunu kaydetti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.