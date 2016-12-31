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Güney Kıbrıs’a yüzde 138 daha fazla yağmur yağdı

Güney Kıbrıs’a yüzde 138 daha fazla yağmur yağdı

Güney Kıbrıs’a 1-30 Aralık tarihleri arasında, mevsim normallerine kıyasla yüzde 138 oranında daha fazla yağmur yağdığı bildirildi.

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Güney Kıbrıs’a 1-30 Aralık tarihleri arasında, mevsim normallerine kıyasla yüzde 138 oranında daha fazla yağmur yağdığı bildirildi.

Politis gazetesi, söz konusu tarihlerde Güney Kıbrıs’ta “145,3 mm” yağmur yağdığını yazdı.

Alithia gazetesi de, yağışlar nedeniyle barajlara su akışının olduğunu ama doluluk oranının yüzde 20’yi aşmadığını kaydetti.

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