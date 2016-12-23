Güney Kıbrıs'ın borcu 19,38 milyar Euro’ya ulaştı

Güney Kıbrıs’ta devlet borcunun 19,38 milyar Euro’ya ulaştığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı Kamu Borçlanma Yönetimi Dairesi tarafından yayımlanan geçici rakamlara göre, Haziran 2016 itibarıyla 18,71 milyar Euro olan devlet borçlarının, 670 milyon Euro artış göstererek, Eylül 2016 sonunda 19,38 milyar Euro’ya ulaştığını yazdı.

Gazete, borcun yüzde 38’inin Troyka, Avrupa İstikrar Mekanizması ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) alınan krediler olduğunu ve bu miktarın 7,24 milyar olduğunu da ekledi.