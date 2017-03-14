Güney Kıbrıs’ta barajlar dolmadı

Güney Kıbrıs’ta Ekim ayından bu yana yağan yağmurlara rağmen, barajlara beklenilen miktarda büyük bir su akışının olmadığı haber verildi.

Alithia gazetesi, son günlerde yağan yağmurların, su stoku konusunda “durumu kurtarmadığını” belirterek, ihtiyaçların karşılanması için Nisan ayına kadar 20 milyon metreküp suyun barajlara akması gerektiğine dikkat çekti.

Rum Su Dairesi’nden bir yetkilinin açıklamalarına göre dün yapılan ölçümlerde barajların doluluk oranının yüzde 29,3 olduğunu aktaran gazete, geçen yıl bu dönemde doluluk oranının yüzde 37,5 olduğuna işaret etti.

Şubat ayında barajlara 4,181 milyon metreküp su akışının olduğunu belirterek, bunun beklenenden çok düşük olduğunu yazan gazete, geçen Nisan ayında 111 milyon metreküp stok suları varken, şimdi bu miktarın 85,345 milyon metreküp olduğunu aktardı.