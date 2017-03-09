Güney Kıbrıs’ta doğum oranında düşüş

Güney Kıbrıs’ta 2015 yılında dünyaya gelen bebek sayısının 9 bin 170 olduğu, bu sayıyla doğum oranının yüzde 1,32 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Eurostat verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 2015 yılındaki doğum oranında yüzde 0,25 düşüş gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta 2001 yılında doğum oranının 1,57 olduğunu hatırlatarak, nüfus istikrarı için öngörülen oranın ise 2,1 olduğunu vurguladı.