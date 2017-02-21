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  3. Güney Kıbrıs'ta kaçak işçi oranı yüzde 20-22’lerde
Güney Kıbrıs'ta kaçak işçi oranı yüzde 20-22’lerde

Güney Kıbrıs'ta kaçak işçi oranı yüzde 20-22’lerde

Güney Kıbrıs’ta 20-22 oranında kaçak işçinin bulunduğu haber verildi.

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Güney Kıbrıs’ta 20-22 oranında kaçak işçinin bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun, bir milletvekilinin sorusu üzerine Güney Kıbrıs’ta kayıt dışı istihdam oranının yüzde 20-22 arasında olduğunu belirtti.

Mağdurların yüzde 50’sinin AB üye ülkelerinden işçiler olduğunu söyleyen Emilianidu, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında bütünlüklü bir strateji hazırlandığını ve bunun incelenmek üzere Hukuk Dairesi’ne yollandığını söyledi.

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