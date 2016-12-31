Güney Kıbrıs’ta Kuş Gribi için tedbir alındı

Güney Kıbrıs’ta, AB ülkelerinde son zamanlarda görülmeye başlanan kuş gribi vakaları (H5N8) nedeniyle bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamada, özellikle sulak alan yakınlarında olan kümes hayvanları sahiplerine, hayvanlarını kapalı yerlerde tutmaları çağrısının yapıldığını ve hayvanların dış alanlardan yiyecek yemelerine veya su içmelerine izin verilmemesinin istendiğini yazdı.

Haberde, herhangi bir kuş gribi belirtisi fark eden hayvan sahiplerinin, Rum Veteriner Dairesi yetkililerine haber vermesinin istendiği de kaydedildi.