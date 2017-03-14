Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 4 milyon 223 bin Euro
Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında meydana gelen ticari denge açığı 4 milyon 223 bin Euro’ya yükseldi.
A+A-
Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında meydana gelen ticari denge açığı 4 milyon 223 bin Euro’ya yükseldi.
Simerini ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 2016 yılında 4 milyon 223 bin Euro olduğunu, bu rakamın önceki yıl 3 milyon 402 bin Euro olarak gerçekleştiğini yazdı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.