Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 4 milyon 223 bin Euro

Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında meydana gelen ticari denge açığı 4 milyon 223 bin Euro’ya yükseldi.

Simerini ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 2016 yılında 4 milyon 223 bin Euro olduğunu, bu rakamın önceki yıl 3 milyon 402 bin Euro olarak gerçekleştiğini yazdı.