Güney Kıbrıs’ta yılda 6 milyon turist hedefleniyor
Güney Kıbrıs’a bu yıl itibarıyla yılda 6 milyon turist gelmesinin hedeflendiği ve bu bağlamda, 2017-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Turizm Stratejisi planı hazırlandığı bildirildi.
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Güney Kıbrıs’a bu yıl itibarıyla yılda 6 milyon turist gelmesinin hedeflendiği ve bu bağlamda, 2017-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Turizm Stratejisi planı hazırlandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, planın Mart ayı içerisinde Rum Başkanlık Müsteşarı tarafından, müdahil taraflarla birlikte Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacağını yazdı.
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