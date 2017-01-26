Güney Kıbrıs’ta yılda 6 milyon turist hedefleniyor

Güney Kıbrıs’a bu yıl itibarıyla yılda 6 milyon turist gelmesinin hedeflendiği ve bu bağlamda, 2017-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Turizm Stratejisi planı hazırlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, planın Mart ayı içerisinde Rum Başkanlık Müsteşarı tarafından, müdahil taraflarla birlikte Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacağını yazdı.