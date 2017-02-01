Güney Kıbrıs’tan vergi düzenlemesine “hayır”

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Komisyonu’nun “Ortak Birleştirilmiş Kurumlar Vergisi Matrahı” düzenlemesine karşı olduğu ve bunun karşısında durmak için hazırlıklar yaptığı haber verildi.

Politis gazetesi “Birleştirilmiş Vergiye Hayır” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Hükümeti ile Meclisinin, kurumların ortak bir zeminde vergilendirilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu’nun planlamalarının, Güney Kıbrıs’ın sunduğu vergi avantajlarına ve ülkenin müteşebbis merkezi olarak görüntüsüne zarar vereceği düşüncesine sahip olduğunu yazdı.

Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nin, dünkü oturumda, AB’de kurumlar vergisiyle ilgili yapılması planlanan değişiklikleri ele aldığını kaydeden gazete, oturumda, daha sonraki aşamada kurumların vergisi oranıyla ilgili baskıların olacağı yönünde endişelerin dile getirildiğini aktardı.

Bu endişelerden ötürü Ticaret Komitesi’nin, Rum Meclisine sunmak üzere bir rapor hazırlamaya karar verdiğini kaydeden gazete, Meclis’in bir görüş ya da gerekçeli bir görüşle itirazlarını dile getirmesinin istendiğini belirtti.

Habere göre Rum Maliye Bakanlığı temsilcisi dünkü oturumun ardından yaptığı açıklamada, Hükümetin yapılmak istenenlere karşı olduğunu belirtirken, Rum Bakanlar Kurulu’nun siyasi bir karar alması ve Avrupa birimlerine aktarılmak üzere bir argümanlar listesi hazırlamasının beklendiğini ifade etti.

Ticaret Komitesi Başkanı Angelos Votsis ise açıklamasında, planlananların ileri götürülmesi durumunda, Güney Kıbrıs’ın şirketlere sunduğu esnek vergi çevresinin etkileneceğini belirtti.

Ayıca vergilendirme zeminin değişmesi durumunda Güney Kıbrıs merkezli şirketlerin buradan kaçma ihtimalinin olduğuna işaret eden Votsis, veto ihtimalinin de bulunduğunu, ancak veto kullanmadan önce müttefikler edinmeleri gerektiğini vurguladı.