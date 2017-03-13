Lefkoşa15 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
  • Gece sık uyananlar dikkat!
  • Çocukta göz tembelliğine dikkat
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Güney'de 110 kişiye uyuşturucudan 767 yıl hapislik
Güney'de 110 kişiye uyuşturucudan 767 yıl hapislik

Güney'de 110 kişiye uyuşturucudan 767 yıl hapislik

Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu suçları nedeniyle geçen yıl, 110 kişiye, 89 davada, toplam 767 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

A+A-

Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu suçları nedeniyle geçen yıl, 110 kişiye, 89 davada, toplam 767 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bu rakamın, kişi başına ortalama 7 yıl hapis cezasına denk geldiğini kaydederken, 2015 yılında da 141 kişiye toplam 668 yıl hapis cezası verildiğini yazdı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.