Güney'de 110 kişiye uyuşturucudan 767 yıl hapislik
Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu suçları nedeniyle geçen yıl, 110 kişiye, 89 davada, toplam 767 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.
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Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu suçları nedeniyle geçen yıl, 110 kişiye, 89 davada, toplam 767 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, bu rakamın, kişi başına ortalama 7 yıl hapis cezasına denk geldiğini kaydederken, 2015 yılında da 141 kişiye toplam 668 yıl hapis cezası verildiğini yazdı.
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