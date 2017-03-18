"Güney’de 122, KKTC’de 36 gün avlanıyoruz"

Özge Kizir

Avcılık Federasyonu başkanı Harper Orhon, KKTC’de avcılığın, hem tür, hem de zaman açısından çok kısıtlı olduğunu belirterek, “Güney Kıbrıs yılda 122 gün avcılık yapabiliyorken, KKTC’de ise 36 günü geçmiyor” dedi.

Avcılık Federasyonu başkanı Harper Orhon, toplum olarak avcılığa önem verildiğini fakat bazı durumların da gözden kaçırıldığını kaydetti. Haberal Kıbrıslı gazetesine değerlendirmede bulunan Orhon, “Av günleri ile ilgili bazı çalışmalar yapılırken doğal yaşamın korunmasıyla ilgili olarak ne yazık ki sivil toplum örgütleri gerekli önemi göstermiyor. Devlet olarak da sivil toplum örgütlerinden, devlete bu konularda proje gitmediğinden dolayı devlette bu konuda yetersiz kalıyor” şeklinde konuştu.

“Başka ülkelerde devletler doğal yaşam alanları kurarken, o bölgelerde avcılık yaptırıp doğal yaşam alanlarının korunması için de bir gelir elde ediyor”

Orhon, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başka ülkelerde devletler yapıyor, yani devletler doğal yaşam alanlarını kurarken o bölgelerde avcılığı da yaptırıp doğal yaşam alanlarının korunması için de bir gelir elde ediyor. Bu döngü içerisinde hem doğal yaşam alanı korunuyor, hem de avcılık yapılıyor. Ne yazık ki Kıbrıs’ta böyle bir sistem yok. Biz sadece doğadan alan bir avcı kitlesi durumuna getirildik.

“Avcılık doğadaki tahribatın sadece bir unsurudur”

Çevre örgütlerinden çok eleştiri geliyor. Ancak çevre örgütleri de ne yazık ki çevreci olduklarını av açılmadan 2 hafta önce hatırlıyorlar. Avcılara ‘tavşan, cikla vuruyorsunuz’ diyerek saldırıyorlar. Kendilerini topluma çevreci olarak gösteriyorlar. Oysa avcılık doğadaki tahribatın sadece bir unsurudur. Bunun içerisinde en önemli zarar doğal yaşam alanlarına verilen zarardır. Birincisi tarım ilaçlarının denetimsiz kullanılmasıdır. İkincisi de yine doğal yaşam alanlarının insanlar tarafından tahrip edilmesidir.

“Güney Kıbrıs yılda 122 gün avcılık yapabiliyorken bu KKTC’de 36 günü geçmiyor”

Gerek Güney Kıbrıs’a veya diğer ülkelere baktığımızda KKTC’de yapılan avcılık hem tür açısından, hem de zaman açısından çok kısıtlıdır. Güney Kıbrıs yılda 122 gün avcılık yapabiliyorken, KKTC’de ise 36 günü geçmiyor. Buna bile insanlar tahammül göstermeye çalışmıyorlar. Ne yazık ki en kolay en ucuz reklam…”

“Yasal olarak avcılık sezonu Ağustos ayının ortasında başlıyor, Mart ayının sonunda bitiyor”

Av tarihleri konusunda açıklamada bulunan Orhon, “Yasal olarak avcılık sezonu Ağustos ayının ortasında başlıyor, Mart ayının sonunda bitiyor. Sezon olarak baktığımızda Ağustos veya Eylül ayında geçtiğimiz yıl yasa 1,5 ay av yapılmasına imkan verirken sadece 2 gün av izni verildi. Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılan avda ise sadece Pazar günleri olmak üzere toplamda 10 gün av verildi. Ocak ve Şubat ayında yapılan avda ise toplamda 16 gün av günü verildi” ifadesini kullandı.

“Köpekleri kısırlaştırıp sokağa bakıyoruz”

Toplumda göstermelik hayvan duyarlılığı olduğunu belirten Orhon, sözlerini şöyle tamamladı: “Sokakta olan köpekler toplum için büyük bir sorundur. 1960’nın İngiltere’sine döndük. Sokaklar köpek pisliğinden geçilmiyor. Kermiya bölgesinde 20-25 tane başı boş köpekler var. Evcil hayvanlara saldırıyorlar. Güney Kıbrıs’ta köpek uygulaması şöyledir: Belediye sokaktaki başıboş köpekleri yakalar. Bir hafta içerisinde sahiplendirirse sahiplendirir 15. gün köpekleri uyutur. KKTC’de ne yazık ki köpekleri kısırlaştırıp sokağa bakıyoruz. Sonrada bunlara hayvan sevgisi diyoruz.”