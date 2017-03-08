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Güney'de çok uluslu deprem tatbikatı

Güney'de çok uluslu deprem tatbikatı

Rum Sivil Savunma Teşkilatı, ABD, Fransa, Ürdün, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın katılımıyla çok uluslu bir deprem tatbikatı gerçekleştiriyor.

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 Rum Sivil Savunma Teşkilatı, ABD, Fransa, Ürdün, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın katılımıyla çok uluslu bir deprem tatbikatı gerçekleştiriyor.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’ta bugün başlayacak “Deprem 2017” tatbikatı 16 Mart’a kadar devam edecek.

Gazete, söz konusu tatbikata İsrail, Yunanistan, Fransa ve Rum arama kurtarma birimlerinin katılacaklarını, ABD ve Ürdün’den de gözlemciler olacağını belirtirken Güney Kıbrıs’tan sivil savunma teşkilatının yanı sıra RMMO, polis, itfaiye ve diğer ilgili birimlerin de tatbikatta yer alacaklarını yazdı.

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