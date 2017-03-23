Güney'de hapishaneden kaçan firari KKTC'de mi?

27 yaşındaki mahkum Irakli Guruli’nin dün öğlen, Güney'deki Lefkoşa hapishanesinden kaçtığı bildirildi.

Hırsızlık suçundan mahkum olan Gürcistan asıllı Guruli ile kaçmaya çalışan diğerbir mahkumun, gardiyanların açtığı uyarı ateşiyle yakalandığı belirtildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Guruli'yi yakalamak için 50 gardiyanın görevlendirildiği ve Rum yetkililerin Birleşmiş Milletlerden arama çalışmalarında yardım istediği ifade edildi.

Kıbrıs Rum polisi, sınır kapılarındaki geçiş noktaları da dahil olmak üzere bölgede geniş çaplı bir arama başlattı.

İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi'nin eş başkanı Celal Hakkı Önen ise, konunun kendisine bildirildiğini ve KKTC polisinin de konuyla ilgili bilgisi olduğunu söyledi.

Mahkumun fotoğrafının polis tarafından yayınlandığı ve herhangi bir yerde görenlerin, en yakın polis merkezine gidip haber vermesi istendi.