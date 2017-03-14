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Güney'de Türk kökenli Alman vatandaşına 5 yıl hapis

Güney'de Türk kökenli Alman vatandaşına 5 yıl hapis

Türk kökenli Alman vatandaşı “İsmen Bora” isimli 27 yaşındaki bir şahıs, Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu madde satmak amaçlı bulundurmak suçundan beş yıl hapse mahkum oldu.

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Türk kökenli Alman vatandaşı “İsmen Bora” isimli 27 yaşındaki bir şahıs, Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu madde satmak amaçlı bulundurmak suçundan beş yıl hapse mahkum oldu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, söz konusu şahsın Güney Kıbrıs’ta kaldığı misafirhane odasında yapılan aramada 2 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde içeren bir paket bulunduğunu ve şahsın 20 Eylül 2016 tarihinde tutuklandığını aktardı.

Adı geçen şahsın avukatı mahkemede yaptığı savunmada, şahsın yakalanmadan önceki son dönemde KKTC’de “Ekin Ersoy” isimli bir arkadaşının evinde kaldığını ve bu şahsın Güney Kıbrıs’a geçemediği için uyuşturucu paketini tutuklu şahıstan alıp getirmesini istediğini öne sürdü.

Gazete, mahkum avukatının sunduğu diğer hafifletici sebeplerin mahkemece kabul görmediğini de aktardı.

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