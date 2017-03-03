Güney’den kaçak at geçirmeye çalıştılar

Nadire Bahadi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor.

Akdoğan’da devriye gezen Narkotik ekipleri, arkasında at trollisi çeken ED 288 plakalı aracı şüpheli görerek aracı durdurması üzerine at trollisinde yapılan kontrolde 10 yaşında dişi siyah İngiliz atı tespit edildi.

Polis, İngiliz atına el koyarken, atın sahibi Erkan Oraç’ın sorgusunda atı KKTC’ye kaçak geçirenin Türker Oğlak olduğu öğrenilerek tutuklandı.

Oraç, Oğlak’ın adını verdi

Polis tarafından sorguya alınan Erkan Oraç’ın, atın Türker Oğlak tarafından Güney Kıbrıs’tan getirilerek kendisine verildiği yönünde sözlü beyanda bulunduğu öğrenildi.

Türker Oğlak, Oraç’ın beyanı üzerine tutuklandı.

Kaçak İngiliz atı, Gümrük Dairesi bilgisine getirilerek At Üretme Çiftliği’ne teslim edildi.

Türker Oğlak, Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı

Akdoğan sakini Türker Oğlak dün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Kıvanç Özoğlu mahkemede verdiği ifadede, zanlının 1 Mart tarihinde saat 23.30 sıralarında Erkan Oraç ile anlaşması üzerine Beyarmudu’nda İngiliz bölgesindeki Atmaca mevkiinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’ta bir Rum şahıstan aldığı 10 yaşındaki dişi İngiliz atını KKTC’ye geçirdiğini anlattı. Özoğlu olayın dün saat 12:00 sıralarında atın Erkan Oraç’ın tasarrufunda bulunması ile ortaya çıktığını açıkladı. Polise gönüllü ifade vererek suçunu kabul eden Türker Oğlak teminata bağlanıp kefil kefaleti ile serbest bırakıldı.