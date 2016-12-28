Güney'den Kuzey'e askerle uyuşturucu sevkiyatı!

Suna Erden

Lefkoşa-Arasta bölgesinde 60 gram uyuşturucu ile kıskıvrak yakalanan İranlı Arvin’in kurye olduğu ortaya çıktı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri önceki akşam Lefkoşa Arasta bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Polis, operasyonda Güney Kıbrıs’tan 60 gram uyuşturucu madde ithal eden İran asıllı Güney Kıbrıs vatandaşı asker Arvin Moradi’yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı polisteki sorgusunda uyuşturucu maddeyi bir şahıstan teslim aldığını ve 50 Euro karşılığında KKTC’ye getirdiğini itiraf etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün de tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

İTİRAFTA BULUNDU

Duruşmada hakkındaki iddiaları aktaran polis, 26 Aralık tarihinde saat 20.50 sıralarında Lefkoşa-Arasta bölgesinde Narkotik polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, zanlı Arvin Moradi’nin tasarrufunda 60 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeyi getirmek için Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan 50 Euro aldığını ve Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini itiraf ettiğini belirtti. Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddeyi kimin için getirdiğinin araştırıldığını kaydeden polis, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.