Güneyli Göçmenler Derneği Başkanı Öztekiner oldu

Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği Başkanlığı’na Öztekin Öztekiner getirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısında yönetim kurulu seçildi, tüzük tadilatı yapıldı.

Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

“Başkan Öztekin Öztekiner, Başkan Yardımcısı Hasan Yılmaz Işık, Genel Sekreter Ahmet Yıldırım, Genel Sekreter I. Yardımcı Erdil Serdaroğlu, Genel Sekreter II. Yardımcı Erol Racahan, Mali Sekreter Neşe Fellahoğlu, Halkla İlişkiler Sekreteri Tulin Öztekiner, Faal Üyeler Mustafa Altay ve Mithat Özer, yedek üyeler Raziye Ulaş, Mustafa Ulaş, Derya Güven, Ferit Tanoğlu.”

Açıklamaya göre, toplantıda ayrıca “Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs sorununda yapılacak bir anlaşma durumunda bir kez daha göçmen durumuna düşürülmesinin kabul edilemeyeceği” vurgulandı.