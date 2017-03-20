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Güngördü, Alman öğrenci grubunu kabul etti

Güngördü, Alman öğrenci grubunu kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin kardeş okulu olan Almanya’dan Asbach Konrard okulunun öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan heyeti kabul etti.

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin kardeş okulu olan Almanya’dan Asbach Konrard okulunun öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan heyeti kabul etti.

Alman öğrenci kafilesine gezisi sırasında eşlik eden 19 Mayıs Türk Maarif Kolej Almanca öğretmeni Hüseyin Tüccar, Güngördü’ye,  Eğitim Kültür Projesi kapsamında 2004 yılından itibaren iki okul öğrencilerinin karşılıklı olarak gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında bilgi verdi. 

GÜNGÖRDÜ: “SİZ GENÇLERE GÜVENİYORUM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Alman öğrencileri Girne’de misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, okul idaresini böylesi önemli bir etkinlik organize ettikleri için kutladı. Bu tür kültür alışverişinin önemine dikkat çeken Güngördü, dünya barışının inşasında gençlere önemli görevler düştüğünü söyledi. Güngördü, “Siz gençlere güveniyorum. Sizlerin barışın elçileri olabileceğine inanıyorum. Dostluklarınızın uzun yıllar sürmesini diliyorum” dedi.

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