Güngördü, Atamer’i kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Mavifilm Yayınları tarafından çıkarılan “Girne’de Kayıp Hazine” adlı çocuk kitabının yazarı Derya Atamer’i kabul etti. Atamer kabulde, Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye “Girne’de Kayıp Hazine” kitabını hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

“Atamer, çocuklarımızın ülkemizi tanıması, ülkemizdeki değerler konusunda farkındalık kazanması ve ülkemiz tarih ve coğrafyasına sahip çıkması amacıyla çocuk kitabı yazdığını ve konusu Girne Kalesi’nde geçen kitabın serinin ilki olduğunu, toplam 5 kitap çıkarılacağını anlattı. Atamer, yılsonuna kadar ülke tarihi ve kültürünü yansıtan on bin adet çocuk kitabı basmayı hedeflediklerine işaret ederek, Aralık ayında ilk baskısı yapılan kitabın ada genelinde ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına ücretsiz dağıtıldığını söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kendi ülkemizin yetiştirdiği değerlerin ülkemiz tarih ve coğrafyasından çıkan eserler yaratmasının önemine işaret ederek, Atamer’i bu duyarlı çalışmalarından dolayı kutladı. Güngördü, ülkemizde çocuk kitaplarının önemine dikkat çekti.”