Lefkoşa17 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
  • Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
  • Gece sık uyananlar dikkat!
  • Çocukta göz tembelliğine dikkat
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Güngördü, Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak Kasap’ı kabul etti
Güngördü, Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak Kasap’ı kabul etti

Güngördü, Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak Kasap’ı kabul etti

Güngördü, 21-23 Mart tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacak Dünya Kapalı Salon Masterler Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak Hasan Kasap’ı kabul etti.

A+A-

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 21-23 Mart tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacak Dünya Kapalı Salon Masterler Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak Hasan Kasap’ı kabul etti.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Güngördü kabulde Kasap’a yarışmada başarılar diledi.

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğu ve sağlıklı bireyler yetişmesini sağladığını belirten Güngördü, sporun yaygınlaşmasının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Atletizm sporunun ülkede hak ettiği yerde olmadığını ifade eden Güngördü, yurt dışında başarılar elde eden Hasan Kasap’ın gençlere iyi bir örnek olduğunu kaydetti.

Hasan Kasap ise uluslararası yarışmalarda çekilen fotoğrafları Güngördü’ye takdim ederek ülkeye madalyalarla dönmeyi hedeflediğini kaydetti

Kasap’ın geçen ekim ayında Avustralya’da düzenlenen Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama yarışında şampiyonluğu bulunuyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.