Güngördü, Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak Kasap’ı kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 21-23 Mart tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacak Dünya Kapalı Salon Masterler Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak Hasan Kasap’ı kabul etti.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Güngördü kabulde Kasap’a yarışmada başarılar diledi.

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğu ve sağlıklı bireyler yetişmesini sağladığını belirten Güngördü, sporun yaygınlaşmasının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Atletizm sporunun ülkede hak ettiği yerde olmadığını ifade eden Güngördü, yurt dışında başarılar elde eden Hasan Kasap’ın gençlere iyi bir örnek olduğunu kaydetti.

Hasan Kasap ise uluslararası yarışmalarda çekilen fotoğrafları Güngördü’ye takdim ederek ülkeye madalyalarla dönmeyi hedeflediğini kaydetti

Kasap’ın geçen ekim ayında Avustralya’da düzenlenen Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama yarışında şampiyonluğu bulunuyor.