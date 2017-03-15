Gürcafer: "Bu ülkede hiçbir soruna çözüm üretilemez"

Deniz Abidin

K.T. Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ülkeye güçlü bir siyasi yapının gelmesi gerektiğini belirterek, bunun için bir uğraş olduğunu, ancak yeterli olmadığını söyledi. Gürcafer, UB-DP hükümetinden de beklentinin bu yönde olduğunu belirterek, reformist yapının oluştuğunu söylemenin doğru olmayacağını kaydetti.

Gürcafer, ülkenin bir seçim psikolojisi durumuna girmiş olduğunu söyleyerek, siyaset kurumunun böyle bir psikoloji içine girmesiyle verimliliğini yitirdiğini belirtti. Gürcafer, ülkenin süratle seçime gitmesi gerektiğinin altını çizerek, başka yol olmadığını kaydetti. Gürcafer, ülkede sorunları çözecek olanın siyaset kurumunun kendisi olduğunu belirterek, kendi içinde bir takım reformlar ve bir takım zihniyet devrimlerini gerçekleştirerek ülkeye yansıtmak zorunda olduğunu söyledi.



“Siyaset kurumu çözüm üretmeli”

Gürcafer, “Siyasi partiler belki olduğu yerde kalacak. Kendi içlerinde bir takım zihniyet değişimlerine ihtiyaç vardır. Siyaset kurumunun içinde biz bu değişimi artık görmeliyiz. Toplum rahatsızlığını sürekli dile getiriyor. Siyaset kurumunun bir an önce çözüm üretmesi gerekiyor. Siyaset kurumu bunu başaramıyorsa sorunu kendi içinde aramalıdır. Kendi içindeki verimliliği artırması lazım. Kadrolarını ve insan kaynaklarını gözden geçirmesi gerekir. Buralarda olan değişim ülkeye de yansıyacaktır. Meclisin içine dönüp dolaşıp aynı yapı gelecekse bu ülkede hiçbir soruna çözüm gelmez” diye konuştu.



“Sosyo ekonomik kalkınma planı şart”

Gürcafer, müteahhitler olarak 20 yıl önce hangi sorunlarla boğuşuyorlarsa bugün yine aynı sorunlarla boğuşmaya devam etmekte olduklarını söyledi. Gürcafer, ülkenin reformlara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu reformlar arasında müteahhitlerin payına düşen de olduğunu kaydetti. Gürcafer, ülkenin imar planlarının yapılmadığını, çarpık yapılaşmaların devam ettiğini, bürokrasideki hantallığın devam ettiğini, kamu ihalelerindeki şartnameler ve birim fiyatlarındaki düzenlemelerin yapılmadığını ifade ederek, “hepsi olduğu yerde sayıyor” dedi.

Gürcafer, “Bunları söylemekten artık yorulduk. Ülkeyi bir bütün olarak ele almak gerekir. Çözüm önerilerini de bütünlüklü olarak ortaya koymak gerekir” diyerek, ülkenin sosyo ekonomik kalkınma planının yapılması gerektiğini kaydetti.



“Kontrolsüz büyümeye müsaade etmiyoruz”

Gürcafer, şöyle devam etti, “Tüm bunları hazırlayacak yeni zihniyetler lazım. Bütün partilerin içinde bu reformlar sağlanmalıdır ki o zaman sağlıklı bir demokrasiye sahip olalım. Bir partiye kurulduğu ilk günden bugüne kadar aynı kişi başkanlık ederse, önüne çıkan her adayı temizlerse, ileriye gidilemez. Ülkemizdeki birçok değer vardı. Hepsi yurt dışına kaçtı. Bir sürü genç beyin bugün kendi ülkelerine faydalı olmak için imkan sağlanmasını bekliyor”

Gürcafer, ülkedeki müteahhit sayısının çok fazla olmadığını, kontrolsüz bir büyümeye müsaade etmediklerini belirtti. Gürcafer, 350 civarında firmanın olduğunu ifade ederek, tüm sektörlerde olduğu gibi müteahhitin de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kaynaklı sorunların aynı olduğunu söyledi. Gürcafer, düzene yanaşan ve sokulan bir iki kişinin kendini düzeltebildiğini, ancak bu durumun geçici olduğunu belirti. Gürcafer, ülkede sürdürülebilir bir yapının olmadığını kaydetti.



“Taş ocakları ülkedeki plansızlıktan nasibini aldı”

Gürcafer, taş ocaklarının ülkedeki plansızlıktan nasibini aldığını belirterek, doğaya ve çevreye büyük zarar verdiğini kaydetti. Gürcafer, taş ocaklarının süratle doğru bir zemine oturtulması gerektiğini söyleyerek, bu yaranın sarılması gerektiğini belirtti. Gürcafer, taş ocaklarının, toplumun bütün kesimleri yanında yurt dışından gelen insanları da rahatsız edici noktaya geldiğini söyledi. Gürcafer, “Süratle projelendirilmesi ve gelecek kuşaklara ulaşana kadar tedavi edilmesi gereken bir sorundur. Biz bu konuda kararlıyız. Şu an üzerinde çalıştığımız bir proje var. Bunu Çevre Bakanlığı ile de paylaştık. Proje hazır olduğunda kamuoyuyla da paylaşacağız” diye konuştu.



“Türkiye komşularıyla ilişkisini gözden geçirmeli”

Ülkedeki kriz durumundan süratle çıkılması gerektiğine vurgu yapan Gürcafer, sorunun sadece Kıbrıs sorunu ile ilgili olmadığını, Türkiye’nin ve bölge istikrarının buna ihtiyacı olduğunu belirtti. Gürcafer, bir ülkenin ekonominin ileriye gidebilmesinin komşularıyla olan iyi ilişkilerle bağlantılı olduğunu söyledi. Gürcafer, Türkiye’nin komşularıyla olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, Hollanda’nın içine girdiği tavrı tasvip etmeninin mümkün olmadığını kaydetti. Gürcafer, ilişkileri gerginliği tırmandırmadan daha iyi noktaya getirebilmek için ciddi bir diplomatik sürecin başlaması gerektiğini belirtti.



“Gelinen nokta ürkütücü”

Gürcafer, Kıbrıs sorununun ise sadece Rumlar ve Türkler arasında yaşanan bir sorun olmadığına dikkat çekerek, çok daha büyük etkileri olabilecek bir sorun olduğunu söyledi. Gürcafer, şunları söyledi, “Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının geleceğiyle ilişkili bir sorundur. Ortadoğu’daki barışı şekillendirebilecek etkileyici bir sorundur. Dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözümüne olan ilgiyi ve konsantrasyonu yitirmemek lazım. Bunu dünya barışı adına yapmak gerekir. Türkiye’nin geleceği açısından da bunu yapmak gerekir. Umarım ki diplomasi bu yönde gelişir, ancak gelinen nokta ürkütücüdür. Bu durum da hem işadamlarını hem ekonomiyi ürkütür ”