Gürcafer: "Geniş kesimlere hitap eden planlara ihtiyaç var"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), “İmar Planları Hazırlama - Uygulama Süreçleri ve Katılımcılık” konulu paneli düzenledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTİMB Şevket Abohorlu Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, ülkenin planlanmasının önemine vurgu yaparak, imar planlarıyla sosyo ekonomik planlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Ekonominin gereğidir saptırmasıyla plansız ve bilinçsiz şekilde üniversiteler, oteller ve casinolara izin verilmesi” eleştirisinde bulunan Gürcafer, “Ama sadece egemen kesimlere değil, toplumun geniş kesimlerine hitap eden planlara ihtiyacımız vardır" dedi.

Hergün plansız bir takım yatırımlarla karşı karşıya kalındığını savunan Gürcafer, bunlarla belli kesimlere hizmet edildiğini iddia etti.

Gürcafer, kalkınma için imar planları ve sosyo ekonomik planlara ihtiyaç olduğunu ancak bu planların sadece egemen kesimlere değil, toplumun isteklerini ortaya koyması ve geniş kesimlere hitap etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ülkedeki birçok sorunun temelinde plansız yaşam olduğunu belirten Gürcafer, gerçekleşen panelin planlı yaşama geçişin tetikleyicisi olmasını temenni etti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer'in konuşmasının ardından Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Yüksek Mimar ve Şehir Plancısı Hakkı Atun, DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Doc. Dr. Kübra Cihan Çamur sunum yaptı.

Gürcafer, sunumların ardından konuşmacılara plaket verdi.