Lefkoşa12 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Gürcafer: "Hükümet bir an önce bu zammı geri almalı"
Gürcafer: "Hükümet bir an önce bu zammı geri almalı"

Gürcafer: "Hükümet bir an önce bu zammı geri almalı"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, elektrik zammını eleştirdi.

A+A-

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği  Başkanı Cafer Gürcafer, elektrik zammını eleştirdi.

Yazılı açıklamasında, kış ortasında yüzde 20 elektrik zammının toplumun büyük çoğunluğunu olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Gürcafer, “Gerekçeleri şeffaf bir biçimde halk ile paylaşılmadan, faturayı halka kesmek acizlikten başka birşey değildir. Hükümet bir an önce bu karardan geri adım atmalıdır" dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.