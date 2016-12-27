Gürcafer: "Hükümet bir an önce bu zammı geri almalı"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, elektrik zammını eleştirdi.

Yazılı açıklamasında, kış ortasında yüzde 20 elektrik zammının toplumun büyük çoğunluğunu olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Gürcafer, “Gerekçeleri şeffaf bir biçimde halk ile paylaşılmadan, faturayı halka kesmek acizlikten başka birşey değildir. Hükümet bir an önce bu karardan geri adım atmalıdır" dedi.