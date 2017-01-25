Gürcafer'den Denktaş'a çağrı: "Meclis’te komite kurulsun, araştırılsın"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Yeni Güzelyurt Hastanesi ile ilgili ihale ve dağıtılmış olan arazilerin oluşturulacak Meclis komitesi tarafından soruşturulması önerisinde bulundu.

Gürcafer yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın “Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin Betonarme Karkas İhalesi” konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

İhaleyi boykot ettiklerini anımsatan Gürcafer, neden boykot kararı aldıklarını gerekçeleriyle birlikte 4 Ocak’taki açıklama ile duyurduklarını hatırlattı.

Buna rağmen kuruma karşı bir karalama politikası yürütüldüğünü savunan Gürcafer, Denktaş'ın Meclis kürsüsünden birliğe yönelik “kumpas” kelimesini kullandığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

Gürcafer, “Başta Güzelyurt Hastanesi'nin ihalesi olmak üzere, kendi dönemlerinde gerçekleşmiş olan tüm ihalelerin, dağıtılmış olan arazilerin ve daha ortaya koyabileceğimiz birçok şeyin oluşturulacak bir Meclis komitesi tarafından soruşturulmasını öneririz, ciddi bir temizlik harekatının başlatılmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.