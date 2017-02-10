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Gürçağ: "Hükümette sorun yok"

Gürçağ: "Hükümette sorun yok"

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, önceki akşam gerçekleşen parti MYK ve gurup toplantısında erken seçim kararı alınmadığını, koalisyon ortakları arasında da bir sıkıntı olmadığını belirtti.

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Eniz Orakcıoğlu

Yeni Bakış’a konuşan UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, geçtiğimiz gün gerçekleşen ve kamuoyunda birçok yoruma neden olan MYK artı Gurup toplantısı hakkında bilgi verdi.

“Erken seçim kararı alınmadı”

 İzlem Gürçağ; partisinin  her hafta olağan  gurup toplantısını yaptığını anımsatarak, “Geçtiğimiz günkü toplantı ise genişlettirilmiş MYK  ve Grup toplantısı birlikte yapıldı. Güncel konular konuşuldu ve herhangi bir erken seçim kararı da alınmadı. Zaten normal şartlarda seçim sürecine girilmiştir. 2018 Temmuz ayında genel seçimlerin normal zamanıdır. Belediye seçimleri de 1 ay öncesinde yapılmaktadır. Bu nedenle de herkesin de konuştuğu gibi genel seçimlerin belediye seçimlerinden önce olması gündeme gelebilir. Ama şu anda herhangi bir tarih işaret edilmemiştir” şeklinde konuştu.

“DP ile aramızda bir pürüz yoktur”

Gürçağ, sözlerine şu şekilde devam etti; “ Şu anda UBP-DP koalisyonu işbaşındadır  ve  adımlar birlikte atılmaktadır. Bu noktada da birlikte ve dayanışma içinde hareket edilmektedir. Maliye Bakanlığı Demokrat Partide olduğu için Maliye Bakanının serbesiyet vermesiyle mali durum yürüyecektir, ama şu an için herhangi bir tıkanma veya pürüz yoktur.”

“İlçe başkanı atanacak”

Gürçağ,  toplantıda İlçe olan Lefke’ye İlçe Başkanı atanmasının da ele alındığını kaydetti

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