Gürçağ: "Kadın, toplumun ve ailenin temelidir"

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

CTP ve DP’nin sunduğu erken seçim önerilerinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda güvensizlik önergesiyle ilgili oylamanın ardından CTP grubu adına Genel Başkan Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman’ın sunduğu Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliği; DP Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Serdar Denktaş’ın grubu adına sunduğu aynı konudaki öneriye ilişkin tezkere ise oyçokluğu ile onaylandı.

CTP’nin önerisi bu yıl 2 Temmuz’da; DP’ninki ise 15 Nisan 2018’de erken seçime gidilmesini öngörüyor.

GÜRÇAĞ

Ardından UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ “Kadınlarımız” konulu konuşma yaptı. “Kadınların ezilmediği, istismara uğratılmadığı, şiddete maruz bırakılmadığı bir dünya için tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz” diyen Gürçağ, kadının, toplumun ve toplumun çekirdeği olan ailenin temeli olduğunu kaydetti.

Kadının ailesi gibi toplumunu da şekillendiren, dönüştüren ve ülkesine istikamet çizen bir noktada olduğunu dile getiren Gürçağ, kadın mutlu, huzurlu ve refah içindeyse ülkenin de mutlu huzurlu ve refah içinde olacağını dile getirdi.

Kadınlarını dışlayan, aşağılayan ve ikinci sınıf muamelesi gösteren toplumların başarılı olma şansı olmadığını vurgulayan Gürçağ “Modern çağ denen bugünde eğer kadınlar hâlâ şiddet görüyorsa, henüz eğitim çağını tamamlamamış hatta oyun çağındaki kızlarımız baskıcı bir zihniyetle evlendirilebiliyorsa, kadınlarımız önce şiddete sonra tecavüze maruz kalıyorsa bu çağdışı ve insanlık dışı davranışları ben de bir insan olarak şiddetle kınıyorum” dedi.