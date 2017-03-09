Gürçağ: "Rumlar asıllarını inkar etmiyorlar"

Özge Kizir

ENOSİS Plebisitinin okullarda kutlanması kararıyla Rumların aslını inkar etmediğini vurgulayan UBP milletvekili İzlem Gürçağ, “Rumlar budur ve aslını inkar etmemiştir. Biz buna şaşırmıyoruz. Ben, ‘bu kararı nasıl aldılar” diye şaşıran kesime şaşırıyorum” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ, Haberal Kıbrıslı gazetesine müzakere sürecini değerlendirdi. Gürçağ, daima seslendirilen ve ifadelendirilen şartların olduğunu kaydetti.

Eşit iki devletin varlığında bir çözümün olması gerektiğini savunan Gürçağ, “Her seferinde seslendirdiğimiz ve ifadelendirdiğimiz şartlarımız vardır. Nakarat gibi olacak ama eğer eşit iki devletin varlığında bir çözüm ve siyasal eşitliğimiz olacaksa buna biz varız. Bunu istemeyen Kıbrıs Türk tarafı değildir” şeklinde konuştu.

“Eşit iki devletin varlığında bir çözüm ve siyasal eşitliğine yaklaşım göstermeyen…”

Eşit devlet statüsünde kabul etmeyen tarafın Rum tarafı olduğunu belirten Gürçağ, “Eşit iki devletin varlığında bir çözüm ve siyasal eşitliğine yaklaşım göstermeyen Rum tarafıdır. Bu olmazsa olmazdır” ifadesini kullandı.

“Bizim tek modelimiz eşit statüde iki devletin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğüdür”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin liderlerin sonuç alıcı ve dayanışma içerisinde kazan-kazan yaklaşımıyla en erken zamanda bir anlaşmaya varılması ve ardından eş zamanlı referanduma gidilmesi hedefiyle müzakereleri sürdürme taahhüdünde bulunması açıklamasını değerlendiren Gürçağ, “Bizim tek modelimiz eşit statüde iki devletin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğüdür. Gerektiğinde Türkiye’nin müdahale etme hakkıdır. Adadaki Türk askerinin de devamıdır. Bunun dışında başka bir şey olmaz. Bunlar olacak ondan sonra diğer başlıklara geçilecek. Bunlar olmazsa diğerlerini konuşmanın bir anlamı yok. Zaman kaybı olarak nitelendiriyorum” dedi.

“Bu ifadeyi nasıl ifadelendirdi diye şaşıran kesime ben şaşırıyorum”

ENOSİS ifadesini kullanmakla Rumların aslını inkar etmediğini vurgulayan Gürçağ, “Rumlar aslını inkar etmemiştir. Biz buna şaşırmıyoruz. Rumlar budur. Ben, ‘bu ifadeyi nasıl kullandı’ diye şaşıran kesime şaşırıyorum” şeklinde konuştu.

“Biz azınlık değiliz”

ENOSİS ve azınlık söylemleri devam ettiği sürece ilerlemenin söz konusu olamayacağını belirten Gürçağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Azınlık diye bir şey kabul etmiyoruz. Biz azınlık değiliz. İki eşit devletin varlığından söz ederken biz azınlık olabilmeyi nasıl kabul edebiliriz. Söz konusu bile değildir.”

“Rum tarafı bizim bu ifadelerimize saygı ve kabul gösterirse bu görüşmeler devam eder”

Güney kesimin, Kuzey’i işgal altındaki bölge olarak kabul ettiklerini ifade eden Gürçağ sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim duruşumuz ortadadır. Kıbrıs Türk halkı ve KKTC devleti olarak duruşumuz bellidir. Rum tarafı bizim bu ifadelerimize saygı ve kabul gösterirse bu görüşmeler devam eder. Esas istenilen şartlarda barışı isteyen taraf biziz. Fakat Kıbrıs davasına Rum tarafının bakmış olduğu pencere ile bizim penceremiz aynı olmadığı için eşit şartlarda iki devletin varlığındaki barıştan söz ediyoruz. Ama onların niyeti Kıbrıs adasının tamamına sahip olmaktır. Kuzey’i işgal altında bölge olarak kabul ediyor.”