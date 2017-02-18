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Gürkan için yarın Yüksek Mahkeme’de tören düzenlenecek

Gürkan için yarın Yüksek Mahkeme’de tören düzenlenecek

Girne-Lefkoşa Anayolu’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Avukat Akan Gürkan yarın toprağa verilecek.

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Girne-Lefkoşa Anayolu’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Avukat Akan Gürkan yarın toprağa verilecek.

Barolar Birliği’nden Avukat Buğra Akter tarafından yapılan açıklamaya göre, Barolar Birliği Konsey Üyesi olan Avukat Akan Gürkan için yarın saat 11.00'de Yüksek Mahkeme’de tören düzenlenecek. Törenin ardından Akan Gürkan’ın cenazesi Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

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